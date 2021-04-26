Ученые РФ создали проект станции на окололунной орбите

Новый проект станции на окололунной орбите получил название «Асгард». По теории проекта, на станции смогут жить и проводить научные эксперименты четыре человека. Руководят разработкой профессор кафедры «Аэрокосмические системы» Георгий Щеглов и старший преподаватель Алексей Минеев.

Также разработчики отметили, что космонавты смогут высадиться на Луну с орбитальной станции. Они предусмотрели модульную систему для посадочного аппарата в пассажирской и грузовой конфигурации, которые доставляются на поверхность спутника с помощью модульной ракетной ступени.