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Российские разработчики создали проект станции на окололунной орбите

ТК «Звезда»
41 минуту назад
Новый проект станции на окололунной орбите получил название «Асгард». По теории проекта, на станции смогут жить и проводить научные эксперименты четыре человека. Руководят разработкой профессор кафедры «Аэрокосмические системы» Георгий Щеглов и старший преподаватель Алексей Минеев.
Ученые РФ создали проект станции на окололунной орбите
Фото: pixabay.compixabay.com
«Асгард» состоит из четырех модулей - лабораторного, жилого, коммуникационно-управляющего и топливно-энергетического (ТЭМ).
Для того, чтобы облегчить доставку станции к Луне, разработчики предложили несколько решений для снижения массы станции, передают «Известия».
«К станции крепятся два дополнительных надувных грузовых модуля. Они предназначены для хранения вещей, не требующих поддержания атмосферных условий. Допустим, на станцию прибывают некие грузы, и их можно в этих модулях хранить. Это снижает общий вес конструкции и позволяет освободить пространство в основных модулях», - поделился Алексей Минеев.
Также разработчики отметили, что космонавты смогут высадиться на Луну с орбитальной станции. Они предусмотрели модульную систему для посадочного аппарата в пассажирской и грузовой конфигурации, которые доставляются на поверхность спутника с помощью модульной ракетной ступени.
На данный момент разработчиками завершено компьютерное моделирование проекта станции. Они занимаются подбором материалов, а также подробными расчетами прочностных характеристик конструкции.
Ранее директор Института космических исследований и член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал о своем прогнозе по срокам строительства на Луне обитаемых научных баз. Если освоение спутника Земли будет происходить в соответствии с его мнением, ждать первых построек землян осталось не так уж и долго - пять-десять лет.
Наука и техника,Анатолий Петрукович,РАН,газета "Известия",
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