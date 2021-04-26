Оценены медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Согласно Национальному докладу РФ к 35-летию аварии на ЧАЭС, наибольшему радиационному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

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«За 35 лет в результате радиоактивного распада радиационная обстановка на загрязненных территориях существенно улучшилась», - отмечается в документе.

Кроме того, количество населенных пунктов в зонах загрязнения значительно сократилось, в первую очередь, за счет слабозагрязненных территорий, пишет РИА Новости.

Уровень радиации в реках и колодцах на 2-3 порядка ниже, чем в 1987 году, добавили эксперты. Исключение составляют непроточные водоемы.

Превышение фиксируется в древесине. Проблемы в лесных массивах, по словам специалистов, имеют более длительный характер, в связи с этим требуется проведение специальных мероприятий, чтобы улучшить экологию.

Отклонения от нормативов выявлены в 11 хозяйствах на юго-западе Брянской области, особенно это касается животноводческой продукции: мяса и молока. Такая ситуация может продолжаться до 2030 годов, сообщается в докладе.