В США вспомнили о страхе из-за превосходства СССР

«Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов, непосредственно привел к созданию НАСА, перераспределению ресурсов в ракетостроение и, конечно же, потоку финансирования как оборонных, так и престижных программ, призванных компенсировать советские преимущества, которые становились очевидными во многих областях», — утверждает автор.
«В конце 1950-х — начале 1960-х годов Советский Союз не просто возглавлял космическую гонку, но и доминировал в ней. Если Америка хочет поменяться ролями с красными, ей нужно поближе взглянуть на то, что они прячут внутри своих ракет», — пишет автор.