В США вспомнили о страхе из-за превосходства СССР

Холлингс отмечает, что после запуска первого ИСЗ отставание США от СССР только усиливалось, поскольку впоследствии Советскому Союзу удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.