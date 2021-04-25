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«Много людей умрет»: Маск рассказал о будущем туризме на Марс

Суть событий
1 час назад
Генеральный директор SpaceX Илон Маск рассказал в интервью основателю и президенту XPrize Питеру Диамандису, что «на ранних этапах исследования Марса умрут многие люди», однако этот период будет «великолепным приключением».
«Много людей умрет»: Маск о будущем туризме на Марс
Фото: ReutersReuters
Маск подчеркнул, что экспедиция на Марс - это не «путь к бегству для богатых». По словам бизнесмена, необходимо понимать, что «это трудное и опасное путешествие, в котором можно потерять жизнь».
«Но это великолепное приключение, [...] откровенно говоря, скорее всего, многие люди погибнут в его начале», - добавил он.
Диамандис, в свою очередь, отметил, что в этой поездке «примут участие тысячи, если не миллионы добровольцев». Однако Маск подчеркнул, что его компания никого не заставляет принимать участие в проекте.
«Они всего лишь добровольцы», - подчеркнул миллиардер.
Кроме того, во время интервью Маск объявил конкурс с наградой в 100 млн долларов: главная цель связать углерод в атмосфере. По словам XPrize, фонда-организатора, инициатива предусматривает «самую большую поощрительную награду в истории».
Наука и техника,Питер Диамандис,Илон Маск,SpaceX,
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