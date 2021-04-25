«Много людей умрет»: Маск о будущем туризме на Марс

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Маск подчеркнул, что экспедиция на Марс - это не «путь к бегству для богатых». По словам бизнесмена, необходимо понимать, что «это трудное и опасное путешествие, в котором можно потерять жизнь».

«Но это великолепное приключение, [...] откровенно говоря, скорее всего, многие люди погибнут в его начале», - добавил он.

Диамандис, в свою очередь, отметил, что в этой поездке «примут участие тысячи, если не миллионы добровольцев». Однако Маск подчеркнул, что его компания никого не заставляет принимать участие в проекте.

«Они всего лишь добровольцы», - подчеркнул миллиардер.