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«Спутник V» в Венгрии назвали самой безопасной вакциной от COVID-19

ТК «Звезда»иещё 22
37 минут назад
Венгрия отметила вакцину «Спутник V» как самую безопасную, об этом в сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.
«Спутник V» в Венгрии сочли самой безопасной вакциной от COVID-19
Фото: Carol Smiljan Keystone Press Agency Global Look PressCarol Smiljan Keystone Press Agency Global Look Press
«"Спутник V"лучший в плане безопасности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных», - говорится в Twitter.
Ранее в Кремле рассказали о распространении вакцины «Спутник V» за границей. Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сейчас велик. Он превышает предложение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Наука и техника,В мире,Венгрия,
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