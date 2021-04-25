Изменение климата сместило ось вращения Земли

Таяние ледников из-за глобального потепления, скорее всего, стало причиной смещения полюсов, произошедшего в 1990-х годах. По словам ученых, расположение Северного и Южного магнитных полюсов не статично.
Ось, вокруг которой вращается Земля - или, точнее говоря, поверхность, из которой выходит невидимая линия - всегда движется из-за процессов, которые ученые пока не до конца понимают. То, как вода распределяется по поверхности Земли, является одним из факторов, влияющих на смещение.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Geophysical Research Letters, тающие ледники перераспределили достаточно воды, чтобы направление полярного «блуждания» изменилось и ускорилось на восток в середине 1990-х годов.
«Земля вращается вокруг оси, похожей на волчок. Если вес волчка перемещается, то волчок начнет наклоняться и раскачиваться при изменении его оси вращения. То же самое происходит с Землей, когда вес переносится из одной области в другую», - пояснил климатолог Винсент Хамфри.
Исследователи смогли определить причины полярного дрейфа, начиная с 2002 года, на основе данных Эксперимента по восстановлению гравитации и климата (GRACE) - совместной миссии НАСА
и Немецкого аэрокосмического центра.
Предыдущие исследования выявили некоторые причины более поздних изменений в направлении движения полюсов. Например, было установлено, что недавнее смещение Северного полюса от Канады к России вызвано плавлением железа во внешнем ядре Земли. Другие сдвиги были частично спровоцированы так называемым изменением запасов воды на суше, которые уменьшаются из-за таяния и откачки грунтовых вод.
Авторы нового исследования считают, что это способствовало сдвигам в полярном дрейфе за последние два десятилетия, изменив способ распределения массы воды по всему миру. Ученые отметили, что в 1995 г. направление полярного дрейфа сместилось с юга на восток. Средняя скорость смещения с 1995 по 2020 год также увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью, зарегистрированной с 1981 по 1995 год.
Вместе с тем, специалисты отметили, что смещение оси Земли недостаточно велико, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей. По их словам, таяние льда не может полностью объяснить этот процесс, но показывает, насколько человеческая деятельность влияет на изменение массы воды на суше.