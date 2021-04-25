Изменение климата сместило ось вращения Земли

Таяние ледников из-за глобального потепления, скорее всего, стало причиной смещения полюсов, произошедшего в 1990-х годах. По словам ученых, расположение Северного и Южного магнитных полюсов не статично.

Ось, вокруг которой вращается Земля - или, точнее говоря, поверхность, из которой выходит невидимая линия - всегда движется из-за процессов, которые ученые пока не до конца понимают. То, как вода распределяется по поверхности Земли, является одним из факторов, влияющих на смещение.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Geophysical Research Letters, тающие ледники перераспределили достаточно воды, чтобы направление полярного «блуждания» изменилось и ускорилось на восток в середине 1990-х годов.

«Земля вращается вокруг оси, похожей на волчок. Если вес волчка перемещается, то волчок начнет наклоняться и раскачиваться при изменении его оси вращения. То же самое происходит с Землей, когда вес переносится из одной области в другую», - пояснил климатолог Винсент Хамфри.

Исследователи смогли определить причины полярного дрейфа, начиная с 2002 года, на основе данных Эксперимента по восстановлению гравитации и климата (GRACE) - совместной миссии НАСА и Немецкого аэрокосмического центра.

Предыдущие исследования выявили некоторые причины более поздних изменений в направлении движения полюсов. Например, было установлено, что недавнее смещение Северного полюса от Канады к России вызвано плавлением железа во внешнем ядре Земли. Другие сдвиги были частично спровоцированы так называемым изменением запасов воды на суше, которые уменьшаются из-за таяния и откачки грунтовых вод.

Авторы нового исследования считают, что это способствовало сдвигам в полярном дрейфе за последние два десятилетия, изменив способ распределения массы воды по всему миру. Ученые отметили, что в 1995 г. направление полярного дрейфа сместилось с юга на восток. Средняя скорость смещения с 1995 по 2020 год также увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью, зарегистрированной с 1981 по 1995 год.