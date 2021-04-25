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Роскосмос назвал сроки размещения российской национальной станции на орбите

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о сроках размещения российской национальной станции на орбите. Об этом сообщает сайт госкорпорации.
Россия построит орбитальную станцию к 2035 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года.
Первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Роскосмоса) и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев уведомил, что новую станцию соберут в два этапа.
Он уточнил, что второй этап будет с 2030 по 2035 годы.
Как cообщалось, Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.
Также Рогозин рассказал, что Россия может передать ответственность за свой сегмент МКС Соединенным Штатам после выхода из проекта.
Ранее стало известно, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как МКС. Экипаж будет составлять от двух до четырех человек.
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