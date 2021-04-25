Россия построит орбитальную станцию к 2035 году

Исполнительный директор Роскосмоса
по перспективным программам и науке Александр Блошенко
рассказал о сроках размещения российской национальной станции на орбите. Об этом сообщает сайт госкорпорации.
По его словам, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года.
Он уточнил, что второй этап будет с 2030 по 2035 годы.
Как cообщалось, Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.
Также Рогозин рассказал, что Россия может передать ответственность за свой сегмент МКС Соединенным Штатам после выхода из проекта.
Ранее стало известно, что новая орбитальная станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой, как МКС. Экипаж будет составлять от двух до четырех человек.