Lenovo возобновляет продажи смартфонов в России

Он отметил, что компания начинает продажи в России нового смартфона Lenovo K12 Pro. Продукция Lenovo оснащена рядом интересных спецификаций, например мощной батареей 6000 мАч, камерой 64МП и многим другим.

По мнению Александра Романюка, смартфоны Lenovo могут быть интересны тем, кто уже знает этот бренд, пользуется его ноутбуками, компьютерами, серверами и другими ИТ-решениями. Также он ожидает "значительного эффекта" в b2b-сегменте, где у Lenovo в целом сильные позиции.