Роскосмос представил модуль новой российской орбитальной станции

Планируется, что НЭМ будет выведен на околоземную орбиту через четыре года. Позже с ним будут состыкованы ещё три модуля: узловой, шлюзовой и базовый. Далее станция будет наращиваться за счёт новых целевых модулей в зависимости от текущих задач.