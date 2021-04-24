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Роскосмос представил первый модуль новой российской орбитальной станции

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
Первый модулем новой российской орбитальной станции станет научно-энергетический блок, разработанный специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Роскосмос представил модуль новой российской орбитальной станции
Фото: ТАССТАСС
Научно-энергетический модуль (НЭМ) ранее разрабатывался для стыковки с Международной космической станцией в 2024 году. Однако руководство Роскосмоса решило, что он будет использоваться для начала создания новой российской станции.
Планируется, что НЭМ будет выведен на околоземную орбиту через четыре года. Позже с ним будут состыкованы ещё три модуля: узловой, шлюзовой и базовый. Далее станция будет наращиваться за счёт новых целевых модулей в зависимости от текущих задач.
В Роскосмосе отметили, что главным отличием новой российской станции от МКС станет наклонение орбиты. Модули новой станции будут выведены на высокоширотную орбиту, что обеспечит полный обзор территории России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый полёт разрабатываемого корабля «Орёл» в 2025 году может быть организован не к МКС, а к новой российской орбитальной станции.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,
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