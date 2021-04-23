«В работе над MediaUp мы решили пойти наперекор обычным подходам к созданию контентных мобильных приложений. Мы не агрегируем весь контент всех наших площадок, а предлагаем приложение, которое как фильтр показывает только избранные материалы, отобранные алгоритмом. В MediaUp мы использовали механики для улучшения пользовательского опыта, доступные именно в среде мобильных приложений, а не пытались переиспользовать элементы, зарекомендовавшие себя на сайтах. Таким образом, мы максимально экономим время нашим лояльным пользователям в решении ежедневного запроса: быть в курсе картины дня и узнавать новое по интересным для них темам».