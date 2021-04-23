В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Rambler&Co запускает новое приложение MediaUp – «Новости без шума»

Сергей Василенок
52 минуты назад
В новом приложении искусственный интеллект собирает ленту с релевантными и интересными новостями под конкретного пользователя.
Rambler&Co, один из крупнейших медиахолдингов России, запускает мобильное приложение MediaUp с адаптивной персонализацией. В нём собраны лучшие материалы собственных медиаактивов – Lenta.ru, «Газеты.Ru», «Чемпионата», портала «Рамблер» и больше десятка других тематических площадок. С помощью системы рекомендаций пользователь получит ленту на основе своих интересов.
Кирилл Титов, руководитель проекта MediaUp:
«В работе над MediaUp мы решили пойти наперекор обычным подходам к созданию контентных мобильных приложений. Мы не агрегируем весь контент всех наших площадок, а предлагаем приложение, которое как фильтр показывает только избранные материалы, отобранные алгоритмом. В MediaUp мы использовали механики для улучшения пользовательского опыта, доступные именно в среде мобильных приложений, а не пытались переиспользовать элементы, зарекомендовавшие себя на сайтах. Таким образом, мы максимально экономим время нашим лояльным пользователям в решении ежедневного запроса: быть в курсе картины дня и узнавать новое по интересным для них темам».
На стартовом экране MediaUp находятся главные новости дня в формате сториз без лишнего информационного шума и кликбейтов. Далее – персональная медиалента, которая будет уникальной у каждого читателя. Пользователи самостоятельно модерируют контент, оставляя подсказки для алгоритмов: отмечают статьи кнопками «Больше таких материалов» или «Меньше таких материалов». Любую статью можно переслать друзьям и добавить в «Избранное» – тогда она станет в любой момент доступна оффлайн.
MediaUp уже доступен для систем iOS и Android. Начните читать, отмечать интересный контент и создавать своё персональное медиа!
Наука и техника,Видео,Рамблер,Газета.Ru,Lenta.ru,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители