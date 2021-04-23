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Учёные Сколтеха создали капсулы в форме пельменей для доставки лекарств

Говорит Москваиещё 1
2 часа назад
Учёные Сколтеха создали капсулы в форме пельменей для доставки лекарств. Их изготовили из биоразлагаемого полимера.
Созданы микрокапсулы-«пельмени» для доставки лекарств
Фото: ТАССТАСС
Статья по результатам исследования опубликована в журнале Materials and Design. Обычно для адресной доставки лекарств используют микро- и наночастицы сферической формы. Российские эксперты в сотрудничестве с коллегами из Великобритании, Италии, Франции, Польши и Сингапура решили проверить эффективность использования капсулы другой формы.
Выяснилось, что они оказались более эффективными: высвобождение препарата из них происходит направленно с разрушением одной из сторон оболочки. Кроме того, при помощи магнитного излучения ими можно управлять в потоке жидкости.
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