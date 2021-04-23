Созданы микрокапсулы-«пельмени» для доставки лекарств

Учёные Сколтеха создали капсулы в форме пельменей для доставки лекарств. Их изготовили из биоразлагаемого полимера.

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Статья по результатам исследования опубликована в журнале Materials and Design. Обычно для адресной доставки лекарств используют микро- и наночастицы сферической формы. Российские эксперты в сотрудничестве с коллегами из Великобритании, Италии, Франции, Польши и Сингапура решили проверить эффективность использования капсулы другой формы.