В США представили электросамолет с парашютом

Американская компания Bye Aerospace анонсировала новый электрический самолет eFlyer 800. Аппарат рассчитан на восемь пассажиров, а заявленная дальность полета составит около 930 километров, сообщается
на официальном сайте организации.
Фото: Bye Aerospace Bye Aerospace
Самолет оснастят двумя турбовинтовыми двигателями ENGINeUS, разработанными партнером проекта Safran Electrical & Power.
На случай отказа аккумуляторов предусмотрена система спуска воздушного судна на парашюте. Также eFlyer 800 планируют дополнить солнечными батареями для поддержания заряда батарей и электродвигателей в шасси.
По словам генерального директора Bye Aerospace Джорджа Бая, eFlyer 800 построят через четыре года. Бизнесмен отметил, что летательный аппарат на электротяге окажется на 80% дешевле в эксплуатации аналогичных турбовинтовых машин, работающих на керосине. Кроме того, электрический лайнер не производит парниковых выбросов и летает значительно тише, чем традиционные самолеты.
Ранее Bye Aerospace представила двухместный электросамолет eFlyer 2 и четырехместный eFlyer 4. В настоящее время они проходят сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США.
Напомним, в конце марта Ассоциация авиалиний США заявила
о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В организации рассчитывают ускорить разработку экологичных видов топлива.