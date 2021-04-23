В США представили электросамолет с парашютом

На случай отказа аккумуляторов предусмотрена система спуска воздушного судна на парашюте. Также eFlyer 800 планируют дополнить солнечными батареями для поддержания заряда батарей и электродвигателей в шасси.

По словам генерального директора Bye Aerospace Джорджа Бая, eFlyer 800 построят через четыре года. Бизнесмен отметил, что летательный аппарат на электротяге окажется на 80% дешевле в эксплуатации аналогичных турбовинтовых машин, работающих на керосине. Кроме того, электрический лайнер не производит парниковых выбросов и летает значительно тише, чем традиционные самолеты.