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МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы космической безопасности

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки вопросы, которые касаются космической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 23 апреля.
МИД: РФ готова обсуждать с США космическую безопасность
Фото: NASANASA
Отмечается, что Москва готова к диалогу с любыми заинтересованными в этом вопросе странами, сообщает РИА Новости.
— Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США, — уточнили в дипломатическом ведомстве РФ.
Ранее Москва и Пекин представили новую версию российско-китайского проекта соглашения о предотвращении размещения оружия в космосе. РФ неоднократно сообщала о своей приверженности задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космическом пространстве любых видов вооружения.
Наука и техника,МИД,РИА Новости,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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