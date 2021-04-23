МИД: РФ готова обсуждать с США космическую безопасность

Ранее Москва и Пекин представили новую версию российско-китайского проекта соглашения о предотвращении размещения оружия в космосе. РФ неоднократно сообщала о своей приверженности задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космическом пространстве любых видов вооружения.