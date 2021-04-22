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Японцы создали карманный кондиционер

Говорит Москва
1 час назад
Управлять им можно с помощью смартфона.
Японцы создали карманный кондиционер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гаджет предлагается вместе со специальной майкой, в которой есть карман на спине. При этом его можно использовать и на шее, с помощью крепления.
В Японии устройство продают за 15 000 йен (примерно 10 000 рублей по текущему курсу). О выходе кондиционера в других странах пока не сообщается.
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