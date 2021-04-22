"Аэрофлот" удвоит количество рейсов из Москвы в Крым

"Клиенты "Аэрофлота" наряду с перевозкой могут забронировать дополнительные услуги, которые помогут лучше организовать проживание на курортах и полнее ознакомиться с красотами полуострова. На сайте авиакомпании доступно бронирование гостиницы, а также аренда автомобиля, чтобы посетить максимум разнообразных и интересных мест Крыма", — отмечает авиакомпания.
"Аэрофлот" добавляет, что в Крыму в этом году ожидается рекордный наплыв туристов. Полуостров предложит им почти 500 пляжей, новые зоны отдыха в Ялте, Евпатории и Феодосии. Среди достопримечательностей особого внимания заслуживает визитная карточка Крыма — замок "Ласточкино гнездо", который уже открыт после реставрации.