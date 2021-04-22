В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Аэрофлот" в июне удвоит количество рейсов из Москвы в Крым

Прайм
2 часа назад
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в июне более чем вдвое увеличивает количество рейсов из Москвы в Крым, сообщила компания.
"Аэрофлот" удвоит количество рейсов из Москвы в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Частота полетов по маршруту ШереметьевоСимферополь — Шереметьево летом возрастет с 42 до 98 в неделю, или до 14 в день. Рейсы будут выполняться практически каждый час", — говорится в сообщении.
Расписание будет также дополнено рейсами, которые станет осуществлять по код-шеринговому соглашению дочерняя авиакомпания "Россия".
"Клиенты "Аэрофлота" наряду с перевозкой могут забронировать дополнительные услуги, которые помогут лучше организовать проживание на курортах и полнее ознакомиться с красотами полуострова. На сайте авиакомпании доступно бронирование гостиницы, а также аренда автомобиля, чтобы посетить максимум разнообразных и интересных мест Крыма", — отмечает авиакомпания.
"Аэрофлот" добавляет, что в Крыму в этом году ожидается рекордный наплыв туристов. Полуостров предложит им почти 500 пляжей, новые зоны отдыха в Ялте, Евпатории и Феодосии. Среди достопримечательностей особого внимания заслуживает визитная карточка Крыма — замок "Ласточкино гнездо", который уже открыт после реставрации.
Наука и техника,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,Республика Крым,Москва,Симферополь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители