ИИ раскрыл историю свитков Мертвого моря

Ученые из Гронингенского Университета в Нидерландах провели исследование, чтобы установить автора свитков Мертвого моря. Эти древние рукописи были случайно обнаружены в пещере Израиля 75 лет назад. Оказалось, что они содержат древнейшие известные тексты еврейской Библии, сообщает

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Свитки таят в себе много загадок. Одна из главных – кем были создавшие их люди. Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, ученые провели тщательное исследование почерка рукописей: оцифровку, машинное чтение и статистический анализ.

Результаты показали, что изученная ими рукопись была написана двумя разными людьми. Речь идет о свитке 1QIsaa – одном из семи, найденных в Кумране в 1946 году. Ему 2000 лет, и он содержит 66 глав Книги Пророка Исайи. Текст предшествует другим еврейским рукописям Пророка Исайи более чем на 1000 лет.

Авторы исследования обучили искусственный интеллект отделять чернила от основы, кожи или папируса. Затем алгоритм изучил каждый символ, ища небольшие изменения. В конце 27-го столбца текста исследователи обнаружили разрыв в рукописи – видимо, в этом месте новый лист подшили к предыдущему. Ученые пришли к выводу, что на этом этапе сменился и переписчик.

Исследование опровергло теорию о том, что свитки создавались одним человеком. По мнению ученых, существовали команды писцов, которые вместе работали над рукописями, и, очевидно, младшие учились у старших.