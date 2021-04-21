Ученые предупредили о начале нового ледникового периода на Земле

Планета Земля находится на пороге нового ледникового периода, заявил геофизик, метеоролог, климатолог Сергей Смышляев , комментируя заявление главного научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского о том, что глобальное потепление вернет Землю к температурным показателям, которые были 35 миллионов лет назад.

Фото: NASA NASA

По мнению Смышляева, Земля сейчас находится в стадии вхождения в малый ледниковый период.

«Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», - заявил специалист в беседе с «Ура.ру».

Коллега Смышляева Константин Грибанов согласился с его утверждением о вхождении в малый ледниковый период, но отметил, что похолодания не будет из-за парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.