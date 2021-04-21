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Ученые предупредили о начале нового ледникового периода на Земле

Вероника Полынина
39 минут назад
Планета Земля находится на пороге нового ледникового периода, заявил геофизик, метеоролог, климатолог Сергей Смышляев, комментируя заявление главного научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского о том, что глобальное потепление вернет Землю к температурным показателям, которые были 35 миллионов лет назад.
Ученые предупредили о начале нового ледникового периода на Земле
Фото: NASANASA
По мнению Смышляева, Земля сейчас находится в стадии вхождения в малый ледниковый период.
«Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», - заявил специалист в беседе с «Ура.ру».
Коллега Смышляева Константин Грибанов согласился с его утверждением о вхождении в малый ледниковый период, но отметил, что похолодания не будет из-за парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.
Как сообщал «Рамблер», ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов в атмосферу температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад, когда жили гигантские носороги.
Наука и техника,Сергей Смышляев,РАН,
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