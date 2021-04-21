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Хакеры украли чертежи Apple и вымогают у корпорации деньги

Ura.Ru
55 минут назад
Хакерская группировка REvil сообщила о том, что украла у корпорации Apple чертежи новейших продуктов компании. Теперь киберзлоумышленники требуют выплатить им 50 миллионов долларов.
У Apple вымогают деньги укравшие чертежи хакеры
Фото: ReutersReuters
«Тайваньская компания Quanta Computer, один из основных поставщиков комплектующих для корпорации Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil», — пишет «Национальная служба новостей», ссылаясь на Bloomberg.
Отмечается, что кибергруппировка, которая якобы базируется в России, взломала корпоративную систему Quanta Computer. В качестве подтверждения REvil опубликовали 15 чертежей еще не выпущенной в производство модели MacBook.
Теперь хакеры вымогают деньги у корпорации — до 1 мая она должна заплатить 50 миллионов долларов. Корпорация пока никак не ответила на требования.
Наука и техника,Apple,Bloomberg,
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