У Apple вымогают деньги укравшие чертежи хакеры

Отмечается, что кибергруппировка, которая якобы базируется в России, взломала корпоративную систему Quanta Computer. В качестве подтверждения REvil опубликовали 15 чертежей еще не выпущенной в производство модели MacBook.

Теперь хакеры вымогают деньги у корпорации — до 1 мая она должна заплатить 50 миллионов долларов. Корпорация пока никак не ответила на требования.