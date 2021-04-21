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Ученые поспорили с Рогозиным о методах освоения Венеры

Уника Новости
1 час назад
Выступление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на Общем собрании РАН вызвало неоднозначную реакцию ученых. В частности, многие отреагировали на слова Рогозина о дискуссии с представителями научного мира по поводу планов освоения Венеры.
Ученые поспорили с Рогозиным о методах освоения Венеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Когда Дмитрий Олегович говорил о длительных дискуссиях по поводу Венеры, речь шла о нашем с ним разговоре, — пояснил нам научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зелёный. — Я понимаю, он, как руководитель госкорпорации, стремится, если уж страна вкладывает средства в ту или иную миссию, чтобы результат был заметен. Но забор грунта,- это непростое дело. Мы не можем с первого раза прилететь и взять образцы, не понимая, откуда они, из какого района Венеры? Сначала все-таки нужен аппарат-первопроходец, который обозначит нам примерно те зоны, которые там имеются. Представьте, что на Землю сядут инопланетяне и возьмут первую попавшуюся пробу «земного грунта», к примеру, с картофельного поля, или в пустыне. Какое у них тогда может сформироваться представление о нашем грунте по одному такому забору?! Это не нужно никому, даже тем, кто занимается геохимией. Даже по Марсу, который считается легче для изучения, чем Венера, сейчас нет единого мнения по поводу взятия его грунта. 20 стран решают, как взять марсианских грунт.
Так что наш вопрос тоже пока находится на стадии согласования. Но за что я благодарен главе Роскосмоса — так это за то, что он подтолкнул нас к разработке целой программы по освоению второй планеты от Солнца.
Наука и техника,Лев Зеленый,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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