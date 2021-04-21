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Потепление вернет Землю в палеогеновый период

Мир24
1 час назад
Климатические изменения возвращают Землю в состояние, в котором она пребывала задолго до появления людей. По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, скоро глобальная температура поднимется так же высоко, как 35 миллионов лет назад, сообщает «Вечерняя Москва».
Потепление вернет Землю в палеогеновый период
Фото: ReutersReuters
Это время – палеогеновый период, когда на Земле появились первые предки копытных, сумчатых млекопитающих, кондиляртров («архаичных копытных») и шерстокрылов (насекомоядных), а также высшие антропоидные приматы и мегафауна, например, гигантские носороги.
Ученый уточнил, что в тот период Земля выглядела совсем иначе, чем сейчас. Материки располагались по-другому, ледники были не такими большими, уровень океана и химический состав атмосферы также отличались. Но температурные показатели все больше сравниваются с современными.
Исследователи проанализировали изменения температуры за последние 7 миллионов лет. Потепление может пойти по разным сценариям. При худшем из них (когда для сокращения выбросов парниковых газов ничего не будет сделано) планету ждет «возвращение» в далекое прошлое, и неизвестно, как это скажется на нынешних экосистемах.
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