В России предложили отправить на Луну робота «Марфу»

Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлётно-посадочный комплекс (ЛВПК).

Фото: Роскосмос/Иван Вагнер Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного руководителя ИКИ академика Льва Зелёного

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали её МАРФА (мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура)», — заявил он.

Зелёный пояснил, что «это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате».

По его словам, Марфа должна будет выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта и загрузить их в аппарат.

«Наверное, на Землю его возвращать не обязательно», — сообщил он.

Академик добавил, что «основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом».