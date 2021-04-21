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Google обнаружил причину массового сбоя приложений для Android-смартфонов

Москва24
1 час назад
Компания Google нашла причину массового сбоя софта в операционной системе Android. Уточняется, что инцидент, произошедший в марте, затронул пользователей всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Google обнаружил причину массового сбоя в Android
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, который используют сетевые компоненты. Это произошло в связи с несовершенством технологии. Специалисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView.
Последнее получило безопасный режим, благодаря чему софт будет автоматически возвращаться в начальное положение при возникновении сбоя. В компании пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.Ранее представители Google пообещали удалить противоречащий российским законам контент в ближайшее время.
Наука и техника,Google,
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