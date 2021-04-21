Google обнаружил причину массового сбоя в Android

Проблема возникла из-за сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, который используют сетевые компоненты. Это произошло в связи с несовершенством технологии. Специалисты компании внесли патчи для приложений Chrome и Android System WebView.

Последнее получило безопасный режим, благодаря чему софт будет автоматически возвращаться в начальное положение при возникновении сбоя. В компании пообещали больше не допускать подобных сбоев и извинились перед пользователями.Ранее представители Google пообещали удалить противоречащий российским законам контент в ближайшее время.