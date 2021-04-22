В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кремль не увидел ничего страшного в оттоке ученых из России

Lenta.ruиещё 11
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в оттоке российских ученых за границу нет ничего страшного, так как это естественный процесс эмиграции при конкурентной борьбе. Слова пресс-секретаря приводит «Интерфакс».
Кремль не увидел ничего страшного в оттоке ученых
Фото: ReutersReuters
«Это не всегда отток, это часть эмиграции. Ученые — они абсолютно свободные люди и работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются, и создаются наиболее комфортные условия», — сказал Песков.
При этом он отметил, что процесс эмиграции двусторонний и ничего трагичного в этой ситуации нет. Песков подчеркнул, что государства должны создавать комфортные условия для ученых, и, по его словам, Россия участвует в этой конкуренции.
20 апреля главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин сообщил, что число отечественных ученых, уезжающих из России, увеличилось в пять раз с 2012 года. В настоящее время с 2020 года из России уехало примерно 70 тысяч ученых. Он добавил, что Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых.
Наука и техника,Война в Сирии ,Николай Долгушкин,Дмитрий Песков,РАН,Интерфакс,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители