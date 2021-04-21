Рогозин допустил передачу США российского сегмента МКС

Как рассказал Рогозин, в настоящее время российская сторона начинает переговоры с партнерами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
"Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета", – отметил глава госкорпорации.
Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.