Instagram начнет скрывать сообщения с оскорблениями

В компании пояснили, что при включении новый алгоритм автоматически фильтрует запросы в личные сообщения пользователя на содержание оскорбительных слов, фраз и негативных или неприличных эмодзи.

Отмечается, что фильтрация будет работать аналогично фильтрам комментариев под публикациями пользователей. Ограничения можно будет как отключать, так и включать через новый специальный раздел в настройках конфиденциальности. В компании пояснили, что уже начинают внедрять эту функцию в нескольких странах, а в ближайшие месяцы намерены расширить доступность функции и для пользователей из других стран.