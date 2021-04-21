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В Instagram появится новая функция

Lenta.ru
55 минут назад
Instagram анонсировал появление новой функции, которая позволит скрывать сообщения с оскорбительным фразами. Ее можно будет включить по желанию, говорится в блоге соцсети.
Instagram начнет скрывать сообщения с оскорблениями
Фото: ReutersReuters
В компании пояснили, что при включении новый алгоритм автоматически фильтрует запросы в личные сообщения пользователя на содержание оскорбительных слов, фраз и негативных или неприличных эмодзи.
«Этот инструмент ориентирован на запросы в личные сообщения, потому что именно здесь люди обычно получают оскорбительные сообщения», — отметили представители Instagram.
Отмечается, что фильтрация будет работать аналогично фильтрам комментариев под публикациями пользователей. Ограничения можно будет как отключать, так и включать через новый специальный раздел в настройках конфиденциальности. В компании пояснили, что уже начинают внедрять эту функцию в нескольких странах, а в ближайшие месяцы намерены расширить доступность функции и для пользователей из других стран.
В марте сообщалось, что Instagram разрешит россиянам и компаниям продавать и покупать товары с помощью функции Instagram Shopping. Пользователи смогут отмечать в публикациях товары, которые они продают, и указывать информацию о них.
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