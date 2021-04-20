Apple представила брелоки для поиска потерянных вещей

Apple наконец представила долгожданные метки AirTag на своей весенней презентации — первой в 2021 году.

Фото: Apple Apple

По сути, это брелоки, которые можно прикрепить к любой вещи, а потом отслеживать её через свой iPhone. AirTag имеют кастомизированный дизайн, то есть можно выбрать для метки понравившийся внешний вид.

AirTag — это часть системы Apple Find My, которая используется для поиска устройств, даже когда они находятся офлайн.