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Apple представила брелоки для поиска потерянных вещей

Ferra.ru
1 час назад
Apple наконец представила долгожданные метки AirTag на своей весенней презентации — первой в 2021 году.
Apple представила брелоки для поиска потерянных вещей
Фото: AppleApple
По сути, это брелоки, которые можно прикрепить к любой вещи, а потом отслеживать её через свой iPhone. AirTag имеют кастомизированный дизайн, то есть можно выбрать для метки понравившийся внешний вид.
AirTag — это часть системы Apple Find My, которая используется для поиска устройств, даже когда они находятся офлайн.
Подключить метки к iOS-устройству так же легко, как наушники AirPods. AirTag также имеет функции по защите приватности. Если одно из ваших устройств Apple заметит, что у вас находится чужая метка, оно предупредит вас. AirTag будет доступен для покупки с 30 апреля. Одна метка стоит $25, а упаковка из четырёх штук — $99.
Наука и техника,Apple,
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