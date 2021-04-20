В Зимбабве застрелят 500 слонов из-за нехватки денег

Власти Зимбабве
планируют продать лицензии на отстрел 500 слонов по цене от $10 до $70 тыс. за животное. Вырученные деньги пойдут на поддержание работы национальных заповедников, сообщил
Bloomberg.
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Решение правительства страны уже осудили различные экологические группы. Чиновники не согласны с критикой. По словам официального представителя Управления по охране парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво, у государства не хватает денег на оплату работы сотрудников, которые заботятся о слонах.
Национальные парки Зимбабве находятся на самообеспечении. В прошлом году их доходы резко упали из-за снижения туристического потока на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
В Зимбабве обитает вторая по величине популяция слонов в мире, уступающая лишь поголовью в соседней Ботсване. В заповедниках страны живет около 100 тыс. животных. Власти Ботсваны также планируют снять запрет на отстрел слонов, который действовал последние пять лет.
Напомним, в конце марта Международный союз охраны природы и природных ресурсов заявил
об угрозе вымирания африканских слонов. По мнению зоозащитников, данный вид страдает от браконьеров и сокращения естественного ареала обитания.