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В Зимбабве разрешат застрелить 500 слонов из-за нехватки денег на национальные парки

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46 минут назад
Власти Зимбабве планируют продать лицензии на отстрел 500 слонов по цене от $10 до $70 тыс. за животное. Вырученные деньги пойдут на поддержание работы национальных заповедников, сообщил Bloomberg.
В Зимбабве застрелят 500 слонов из-за нехватки денег
Фото: iStock.comiStock.com
Решение правительства страны уже осудили различные экологические группы. Чиновники не согласны с критикой. По словам официального представителя Управления по охране парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво, у государства не хватает денег на оплату работы сотрудников, которые заботятся о слонах.
Национальные парки Зимбабве находятся на самообеспечении. В прошлом году их доходы резко упали из-за снижения туристического потока на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
В Зимбабве обитает вторая по величине популяция слонов в мире, уступающая лишь поголовью в соседней Ботсване. В заповедниках страны живет около 100 тыс. животных. Власти Ботсваны также планируют снять запрет на отстрел слонов, который действовал последние пять лет.
Напомним, в конце марта Международный союз охраны природы и природных ресурсов заявил об угрозе вымирания африканских слонов. По мнению зоозащитников, данный вид страдает от браконьеров и сокращения естественного ареала обитания.
Наука и техника,Bloomberg,Зимбабве,
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