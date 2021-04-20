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В работе Telegram произошёл сбой

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Ряд пользователей Telegram из разных стран сообщил о сбое в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector.
В работе Telegram произошёл сбой
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что 71% пользователей жалуются на невозможность подключения к сервису.
Также 28% пользователей заявили о невозможности отправки сообщений.
30 марта пользователи рассказали о сбое в работе cоциальной сети Instagram.
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