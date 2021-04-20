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Google «переизобрела» историю посещённых сайтов в браузере Chrome

Ferra.ru
1 час назад
Компания Google решила «осовременнить» одну из старейших функций браузера — вкладку «История». Новинка уже получила название «Воспоминания» и новый «переизобретённый» дизайн.
В Chrome «осовременят» вкладку "История"
Фото: ReutersReuters
Для того, чтобы включить «Воспоминания», нужно скачать Chrome Canary 92 и активировать соответствующий флаг Memories по адресу chrome://flags. Как пишет ТН, на данный момент новая вкладка показывает лишь историю текущего дня и нескольких предыдущих. Но, судя по данным издания, в этом и будет заключаться вся идея свежей функции.
Учитывая, что полноценный релиз Google Chrome 92 намечен лишь на июль 2021 года, можно ожидать появления финальных «Воспоминаний» в середине лета. Изменит ли компания внешний вид вкладки или оставит её такой, как сейчас — станет известно тогда же.
Наука и техника,Google,
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