Ученые показали снимок загадочной планеты

Голландские астрономы открыли гигантскую планету YSES 2b, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха, и представили ее прямое изображение. Остается загадкой, почему эта планета такая большая и как она возникла. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

YSES 2b — газовый гигант в шесть раз тяжелее Юпитера и находится в 110 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Возраст самой звезды оценивается всего лишь в 14 миллионов лет. Большое расстояние между звездой и планетой в такой молодой системы не соответствует ни одной из двух наиболее известных моделей формирования газовых гигантов. Если бы планета возникла там, где она располагается сейчас, то она не могла бы быть такой массивной из-за недостатка вещества в газо-пылевом диске. Если же YSES 2b — результат гравитационной нестабильности в диске, то, наоборот, ее масса недостаточно большая.