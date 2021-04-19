Дыру на МКС могла просверлить женщина

Незадолго до обнаружения дыры у Серины Ауньон-Ченселлор был найден тромб в сосуде шеи. Высказывались версии, что из-за стресса, вызванного беспокойством за свою жизнь, астронавт могла просверлить отверстие, чтобы поскорее вернуться домой.

Как сообщал «Рамблер», ранее Олег Атьков заявил, что отверстие в МКС было проделано «неумелой рукой», человеком, у которого не было уроков труда в школе, и который не держал в руках сверло. При этом он намекнул, что это была женщина.