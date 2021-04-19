Дыру на МКС могла просверлить женщина

Кондакова допустила, что дыру в МКС проделала астронавт Серина Ауньон-Ченселлор.
«Не пойман — не вор, кто конкретно это сделал, не доказано, но предположения о том, что с большой вероятностью это было сделано ею (Сериной Ауньон-Ченселлор), были», - заявила Кондакова.
Она предположила, что Ауньон-Ченселлор, возможно, захотела вернуться домой пораньше.
Незадолго до обнаружения дыры у Серины Ауньон-Ченселлор был найден тромб в сосуде шеи. Высказывались версии, что из-за стресса, вызванного беспокойством за свою жизнь, астронавт могла просверлить отверстие, чтобы поскорее вернуться домой.
Как сообщал «Рамблер», ранее Олег Атьков заявил, что отверстие в МКС было проделано «неумелой рукой», человеком, у которого не было уроков труда в школе, и который не держал в руках сверло. При этом он намекнул, что это была женщина.
«Нужно очень хорошо отбирать людей и обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета», - заявил космонавт.