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Украина заплатит компании Илона Маска почти $2 млн за запуск спутника

ИА Regnum
24 минуты назад
Американская компания SpaceX выведет на орбиту украинский спутник Сич 2 1 за $1,99 млн. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская 19 апреля в комментарии информационному агентству УНИАН.
Украина заплатит Илону Маску $2 млн за спутник
Фото: ReutersReuters
По её словам, запуск должен состояться до конца 2021 года.
Парламентарий также вспомнила об украинском спутнике «Лыбидь», который хранится в полуразобранном состоянии на территории предприятия «Информационные спутниковые системы» в Красноярске.
Как сообщало ИА REGNUM, первоначально Украина планировала заплатить за запуск своего спутника $1 млн.
Наука и техника,Верховная Рада,ИСС им. академика Решетнева,SpaceX,УНИАН,Украина,
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