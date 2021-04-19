Apple изобрела iPhone без кнопок

Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Athit Perawongmetha / Reuters

Обнаруженная на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявка описывает создание гаджетов без физических кнопок. Вместо них инженеры Apple предлагают специальные сенсорные поверхности для управления, реагирующие на касания и проявляющиеся лишь по мере необходимости. Новое изобретение называют «исчезающими кнопками».

Обосновывающие необходимость появления подобного элемента управления инженеры заявляют, что физические кнопки на гаджетах, в частности смартфонах, являются рудиментом. «В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид, улучшенную функциональность», — отметили авторы. Представители Apple сопоставили iPhone с кнопочным телефоном и заметили, что сравнение идет не в пользу последнего девайса.

Также специалисты отметили, что физические кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность: «Просто сравните обычную физическую клавиатуру с клавиатурой в iOS». Кроме того, физические клавиши склонны ломаться, что практически исключено в случае с сенсорными панелями.

Важной задачей, по словам инженеров, является необходимость объяснить пользователю, где именно находится сенсорная кнопка. В этом случае владелец iPhone или любого другого гаджета без физических кнопок будет интуитивно понимать, где располагаются элементы управления.