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Apple изобрела iPhone без кнопок

Lenta.ruиещё 1
56 минут назад
Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Об этом сообщает издание Appleinsider.
Apple изобрела iPhone без кнопок
Фото: Athit Perawongmetha / ReutersAthit Perawongmetha / Reuters
Обнаруженная на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявка описывает создание гаджетов без физических кнопок. Вместо них инженеры Apple предлагают специальные сенсорные поверхности для управления, реагирующие на касания и проявляющиеся лишь по мере необходимости. Новое изобретение называют «исчезающими кнопками».
Обосновывающие необходимость появления подобного элемента управления инженеры заявляют, что физические кнопки на гаджетах, в частности смартфонах, являются рудиментом. «В мире потребительских устройств, особенно бытовой электроники, существует постоянный спрос на улучшенный внешний вид, улучшенную функциональность», — отметили авторы. Представители Apple сопоставили iPhone с кнопочным телефоном и заметили, что сравнение идет не в пользу последнего девайса.
Также специалисты отметили, что физические кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность: «Просто сравните обычную физическую клавиатуру с клавиатурой в iOS». Кроме того, физические клавиши склонны ломаться, что практически исключено в случае с сенсорными панелями.
Важной задачей, по словам инженеров, является необходимость объяснить пользователю, где именно находится сенсорная кнопка. В этом случае владелец iPhone или любого другого гаджета без физических кнопок будет интуитивно понимать, где располагаются элементы управления.
В марте инсайдеры рассказали, что Apple тестирует прототип смартфона без физических отверстий. В компании разрабатывают инструмент Internet Recovery, который позволит связывать iPhone с компьютером без непосредственного подключения по проводу.
Наука и техника,Apple,Соединенные Штаты,
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