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Apple представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете

Газета.Ruиещё 3
43 минуты назад
Глава Apple Тим Кук на онлайн-мероприятии Spring Loaded представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете.
Apple представила новый iPhone 12 в фиолетовом цвете
Фото: AppleApple
Смартфон в новом цвете будет доступен для всей линейки моделей iPhone 12. При этом в фиолетовый цвет окрашены не только задняя стеклянная панель, но и алюминиевая рамка.
Предзаказ на фиолетовый iPhone 12 будет открыт в пятницу, 23 апреля, а в продажу смартфоны поступят с 30 апреля.
Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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