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Xiaomi анонсировала смартфон POCO M2 «Перезагрузка»

Ferra.ru
1 час назад
В сентябре Xiaomi выпустила в Индии смартфон POCO M2. Это, по сути, переименованный Redmi 9. Теперь бренд намерен анонсировать новую версию устройства, которая будет продаваться как POCO M2 Reloaded («Перезагрузка»).
Xiaomi анонсировала смартфон POCO M2 «Перезагрузка»
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Официальный аккаунт POCO India в Twitter заявил, что представит POCO M2 Reloaded 21 апреля. Смартфон поступит в продажу на Flipkart почти сразу после анонса.
Несмотря на громкое название, POCO M2 «Перезагрузка» будет просто ещё одним вариантом смартфона с другим набором памяти. POCO M2 был доступен в двух конфигурациях — 6 ГБ + 64 ГБ или 6 ГБ + 128 ГБ. POCO M2 Reloaded выйдет в версии 4 ГБ + 64 ГБ. Другие характеристики смартфона останутся старыми. Вероятно, новый вариант устройства будет дешевле.
Наука и техника,Индия,
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