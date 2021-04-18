Xiaomi анонсировала смартфон POCO M2 «Перезагрузка»

Несмотря на громкое название, POCO M2 «Перезагрузка» будет просто ещё одним вариантом смартфона с другим набором памяти. POCO M2 был доступен в двух конфигурациях — 6 ГБ + 64 ГБ или 6 ГБ + 128 ГБ. POCO M2 Reloaded выйдет в версии 4 ГБ + 64 ГБ. Другие характеристики смартфона останутся старыми. Вероятно, новый вариант устройства будет дешевле.