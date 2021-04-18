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В Институте космической политики дали около 15 лет на создание российской орбитальной станции

Говорит Москва
32 минуты назад
Сегодня власти РФ анонсировали выход из проекта МКС с 2025 года и начало работы над собственной станцией.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что на этот проект, как минимум, уйдёт 14 лет. Центр Хруничева в 2015 году прекратил производство космических модулей для МКС, что затрудняет строительство полноценного объекта на орбите, отметил эксперт.
«Четыре года — это крайне малый срок. Вообще время такого проекта обычно семь лет, если по мировой усреднённой практике. А у нас такие проекты обычно длиннее в два-три раза, чем международная практика. Что касается нашей станции, пока только разговоры об этом. Нужно понять, сколько это стоит, кто это будет делать, потому что прекращено производство модулей. У нас плохо то, что в 2015 году прекращено производство модулей на Хруничева. В общем, с работой новой станции, если её делать, нужно начинать с восстановления производства. Это становится весьма дорого. Опять же, нужно начинать работу и продолжать до 2025 года эксплуатировать МКС, что тоже стало дорого, особенно потому, что теперь нет компенсации в виде оплаты за билеты для американцев».
Моисеев обратил внимание на множество проблем в космической отрасли и усомнился в целесообразности строительства отечественной станции на базе старых модулей, а также задался вопросом, чем там будут заниматься космонавты.
«Что значит приступить к строительству? Сначала нужно спроектировать, потом есть сложные вопросы, на которые пока нет ответа. В этом году должны запустить многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Сам по себе он дублёр старых модулей, которые сейчас стали ломаться, трещины появились, и сделан в то же время. Тут такие вопросы, а стоит ли строить станцию на базе старых модулей. Есть ещё один серьёзный вопрос, а чем эта станция будет заниматься? Потому что российский сегмент МКС постоянно подвергался критике, что на нём мало что делается. Все вопросы нужно собирать вместе и решать. Сейчас это бумажный проект, рисунок».
Как сообщил «Интерфаксу» источник в «Роскосмосе», предварительная стоимость новой орбитальной станции оценивается в $5-6 млрд.
МКС работает с конца 1998 года, срок эксплуатации станции истекает в 2024 году, однако рассматривается продление до 2030-го.
Наука и техника,Видео,Иван Моисеев,Институт космической политики,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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