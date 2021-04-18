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Россия уведомит партнёров о выходе из проекта МКС c 2025 года

Newsru.com
1 час назад
Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Юрий Борисов.
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