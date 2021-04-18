Ученые выявили три этапа старения человека

Учёные Стэнфордского университета в США поставили под сомнение версию о ежедневном старении человека. В результате исследований плазмы крови более чем у четырёх тысяч добровольцев от 18 до 95 лет они пришли к выводу, что в возрасте 34, 60 и 78 лет в организме на белковом уровне происходят значительные изменения.

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Учёные исследовали около 3000 различных типов белков, содержащихся в крови. Их доля оставалась в основном постоянной на протяжении десятилетий. Однако врачи заметили большие колебания в возрасте 34, 60 и 78 лет. Исследователи связывают эти изменения на уровне белка со значительными изменениями в организме в целом, — сообщило издание Focus.

Как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, учёные пока не выяснили. Однако опыты, проведённые на мышах по переливанию крови от молодых особей старым, показали положительное влияние на их здоровье и процесс старения.

Как писал NEWS.ru, создан препарат, который устраняет множественные дефекты старения, восстанавливает мышечную силу и познавательные способности у пожилых людей. Специалисты провели пилотное клиническое испытание препарата, представляющего собой смесь широко применяющихся в медицине глицина и ацетилцистеина. В химических реакциях оба эти вещества служат предшественниками весьма эффективного природного антиоксиданта глутатиона. Средство назвали GlyNAC.