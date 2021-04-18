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Роскосмос раскрыл, в каком месте приземлится корабль с Луны

Ura.Ru
11 минут назад
Российский пилотируемый корабль «Орел» после полетов к Луне приземлится недалеко от Оренбурга. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Роскосмос раскрыл, в каком месте приземлится корабль с Луны
Фото: ТАССТАСС
«На этапе эскизного проектирования определен район номер восемь „Оренбург“, расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург », — цитирует документ РИА «Новости».
По данным агентства, корабль приземлится в Беляевском районе, населенных пунктов там нет. На запланированном участке «Роскосмос» должен построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания вернувшегося аппарата.
Первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» на Луну запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщает Life. Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку космонавтов к полету на Луну.
Наука и техника,Федеральное медико-биологическое агентство,Роскосмос,РАН,РИА Новости,Оренбург,
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