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Роскосмос выбрал место посадки космонавтов при возвращении с Луны

Национальная Служба Новостейиещё 2
1 час назад
В госкорпорации «Роскосмос» выбрали место посадки отечественного перспективного пилотируемого корабля «Орел» после полетов к Луне, сообщает РИА Новости.
Роскосмос выбрал место посадки космонавтов при возвращении с Луны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это район, расположенный в 64,5 км к юго-востоку от города Оренбург, с радиусом восемь километров. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.
В этом месте госкорпорация намерена построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата «Орел».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. Два модуля будут отправлены на МКС, планируется продолжит испытания «Ангары».
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РИА Новости,Оренбург,
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