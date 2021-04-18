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Археологи обнаружили в Египте древнеримские изумрудные рудники

Мир24
42 минуты назад
Международная группа археологов нашла свидетельства того, что во времена Древнего Рима в Египте шла добыча изумрудов, пишет «Российская газета».
В Египте нашли древнеримские изумрудные рудники
Фото: Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова
Ученые провели раскопки на территории римско-византийского поселения Монс Смарагд в Восточной египетской пустыне. Они предполагают, что поселение играло важную роль в добыче изумрудов в регионе.
О том, что в окрестностях города были изумрудные рудники писали еще авторы эпохи Древнего Рима Плиний Старший и Клавдий Птолемей. Тем не менее, со временем добыча минералов в регионе была прекращена, а открыл их заново лишь французский ученый XIX века Фредерик Кайо. Первые археологические раскопки в регионе были проведены в 90-е годы XX века, однако тоже были вскоре остановлены.
Исследования возобновились только в 2018 году. За это время археологам удалось раскопать три здания поселения, одно из которых было административным, одно культовым, а третье было непосредственно связано с добычей минералов и могло использоваться как жилье для рабочих или склад.
Помимо зданий археологи обнаружили множество артефактов, в том числе 19 монет I – IV веков нашей эры, бронзовые фигурки, терракотовые скульптуры и амулеты и другие предметы древности. Также на территории комплекса были найдены подземные сооружения, где были обнаружены следы берилла – минерала, одной из разновидностей которого является изумруд.
Ученые считают, что в Древнем Риме добыча изумрудов была тесно связана с религиозными культами – это объясняет наличие храма рядом с местом добычи минерала. Археологи намерены расширить площадь раскопок и попытаться узнать как можно больше об этом месте, а также изучить древние письменные источники в надежде найти другие подобные места.
Ранее стало известно, что на Корсике был найден «город мертвых».
Наука и техника,"Российская газета",Монс,Рим,Египет,
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