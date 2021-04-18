В Египте нашли древнеримские изумрудные рудники

Фото: Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова Mir24.tv / Мария АндросоваMir24.tv / Мария Андросова

Ученые провели раскопки на территории римско-византийского поселения Монс Смарагд в Восточной египетской пустыне. Они предполагают, что поселение играло важную роль в добыче изумрудов в регионе.

О том, что в окрестностях города были изумрудные рудники писали еще авторы эпохи Древнего Рима Плиний Старший и Клавдий Птолемей. Тем не менее, со временем добыча минералов в регионе была прекращена, а открыл их заново лишь французский ученый XIX века Фредерик Кайо. Первые археологические раскопки в регионе были проведены в 90-е годы XX века, однако тоже были вскоре остановлены.

Исследования возобновились только в 2018 году. За это время археологам удалось раскопать три здания поселения, одно из которых было административным, одно культовым, а третье было непосредственно связано с добычей минералов и могло использоваться как жилье для рабочих или склад.

Помимо зданий археологи обнаружили множество артефактов, в том числе 19 монет I – IV веков нашей эры, бронзовые фигурки, терракотовые скульптуры и амулеты и другие предметы древности. Также на территории комплекса были найдены подземные сооружения, где были обнаружены следы берилла – минерала, одной из разновидностей которого является изумруд.