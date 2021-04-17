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Первый полет вертолета на Марсе запланирован на 19 апреля — NASA

ИА Regnum
41 минуту назад
19 апреля на Марсе, как ожидается, пройдут первые летные испытания вертолета Ingenuity («Изобретательность»). Об этом сообщается 17 апреля на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
NASA анонсировала дату первого полета вертолета на Марс
Фото: NASANASA
В сообщении NASA говорится, что первый полет вертолета запланирован на 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 мск).
Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на Марс прибыл аппарат Ingenuity на борту марсохода Perseverance. Планировалось, что уже 14 апреля Ingenuity совершит первый перелёт, однако операция была отменена из-за ошибки бортового компьютера в ходе предполётных испытаний.
Наука и техника,NASA,Соединенные Штаты,
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