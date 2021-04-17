NASA анонсировала дату первого полета вертолета на Марс

В сообщении NASA говорится, что первый полет вертолета запланирован на 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 мск).

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на Марс прибыл аппарат Ingenuity на борту марсохода Perseverance. Планировалось, что уже 14 апреля Ingenuity совершит первый перелёт, однако операция была отменена из-за ошибки бортового компьютера в ходе предполётных испытаний.