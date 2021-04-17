Специалисты предупредили об угрозе слежки через Whatsapp

В мессенджере Whatsapp обнаружили новую ошибку, которая позволяет третьим лицам подслушивать пользователей и даже изменять их сообщения. Уязвимость подтвердили эксперты по кибербезопасности компании Census.

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Выяснилось, что для удаленного взлома уязвим мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18 на смартфонах с ОС Android.

«Злоумышленник - «посредник», имеющий доступ к раскрытым криптографическим материалам, сможет подслушивать или изменять сообщения WhatsApp. Этой проблеме присвоен индекс CVE-2021-24027», - сказано в сообщении.

Эксперты рекомендуют пользователям WhatsApp на телефонах с ОС Android обновить приложение до более актуальной версии.

Сегодня же кибер-специалисты Traced обнаружили, что статус WhatsApp в сети можно использовать, чтобы шпионить, преследовать и контролировать пользователей. Об этом пишет Trak.in

Онлайн-статус пользователей WhatsApp позволяет третьим сторонам отслеживать людей без их согласия. Такие решения используются киберсталкерами для слежки за пользователями. Например, некоторые трекеры статуса WhatsApp позволяют вводить номера телефонов двух человек. Так киберсталкеры узнают, общаются ли два пользователя друг с другом в приложении в определенное время.

WhatsApp Messenger от Facebook - популярное приложение для обмена сообщениями. Создатели приложения заявляют, что используют сквозное шифрование и читать свою переписку могут только два общающихся пользователя.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Whatsapp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook. Это вызвало негативный резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться данными со всем «семейством приложений» Facebook.