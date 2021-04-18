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SpaceX ответит за доставку астронавтов NASA на Луну

Машины и Механизмыиещё 3
38 минут назад
Компания Илона Маска
SpaceX получила контракт NASA почти на $3 млрд по доставке астронавтов на Луну
Фото: Машины и МеханизмыМашины и Механизмы
контракт на разработку первого коммерческого космического спускаемого аппарата, или посадочного модуля, на Луне. На этот проект NASA выделит SpaceX 2.89 миллиарда долларов.
Согласно предварительному плану, модуль будет рассчитан на одновременное пребывание в нём двух человек. Завершить разработку SpaceX должна будет до 2024 года, на который намечен запуск астронавтов к Луне в рамках программы «Артемида».Напомним, что в ходе выполнения программы «Артемида» планируется организовать три полёта к спутнику Земли. Во время первых двух запусков космический корабль Orion облетит Луну сначала без, а потом и с экипажем, чтобы на третий раз доставить двух астронавтов на поверхность спутника.Фото: SpaceX
Наука и техника,SpaceX,NASA,
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