SpaceX получила контракт NASA почти на $3 млрд по доставке астронавтов на Луну

Согласно предварительному плану, модуль будет рассчитан на одновременное пребывание в нём двух человек. Завершить разработку SpaceX должна будет до 2024 года, на который намечен запуск астронавтов к Луне в рамках программы «Артемида».Напомни
м, что в ходе в
ыполнения программы «Артемида» планируется организовать три полёта к спутнику Земли. Во время первых двух запусков космический корабль Orion облетит Луну сначала без, а потом и с экипажем, чтобы на третий раз доставить двух астронавтов на поверхность спутника.Фото: SpaceX