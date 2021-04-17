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Twitter перестал нормально работать

News.ru
2 часа назад
Популярная социальная сеть Twitter заявила о проблемах при загрузке сообщений. Информация об этом выложена на официальной странице платформы.
Twitter перестал нормально работать
Фото: pixabay.compixabay.com
Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику, — говорится в сообщении.
О причинах неполадки и когда она будет устранена, ничего не сообщается.
Ранее сбой произошёл в работе Instagram. Пользователи жаловались на неполадки 16 апреля примерно в 22:30 мск.
Как писал NEWS.ru, IT-компания Census IT Security Works заявила об угрозе удалённого взлома операционной системы Android, если владелец смартфона использует мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18. В ранних версиях менеджера особенность обмена данными между пользователями позволяет злоумышленникам получить доступ к переписке или даже вмешаться в диалог. Последняя версия WhatsApp имеет номер 2.21.7.14.
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