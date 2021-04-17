Twitter перестал нормально работать

Популярная социальная сеть Twitter заявила о проблемах при загрузке сообщений. Информация об этом выложена на официальной странице платформы.

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Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы, и вы скоро вернетесь к графику, — говорится в сообщении.

О причинах неполадки и когда она будет устранена, ничего не сообщается.

Ранее сбой произошёл в работе Instagram. Пользователи жаловались на неполадки 16 апреля примерно в 22:30 мск.