Врач назвала смертельную опасность воды из-под крана

Вода из-под крана может довести человека до критического состояния и летального исхода. Об этом заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.

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В эфире Пятого канала специалист напомнила, что проблема загрязнения воды является одной из самых распространённых в мире. В этой связи в результате плохой фильтрации и очистки воды человек может заболеть. Существует две группы подобных заболеваний, первая из которых связана с микроорганизмами или паразитами, а вторая с высоким содержанием химикатов в жидкости.

Так, высокое содержание железа в воде способно вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а большое количеством хлора ведёт к нарушениям в работе эндокринных органов и неврологическим болезням.