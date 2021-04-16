Обнаружен способ спасти Землю от столкновения с Апофисом

Александр Захаров. Спасти Землю от столкновения с астероидом Апофис, если тот станет угрожать планете, можно будет, ударив по нему как шаром в бильярде. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН

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В интервью РИА Новости Захаров пояснил, чтобы избежать столкновения с Землёй, траектория огромного и тяжёлого астероида должна быть изменена, если по нему стукнуть другим телом много меньшего размера, чью траекторию изменить намного легче, чем у крупного небесного тела.

Учёный, однако, отметил, что астероиды имеют, как правило, не круглую форму и обеспечить необходимую небесно-механическую задачу довольно непросто. Поэтому следует внимательно наблюдать за потенциально опасными небесными телами, чтобы быть готовыми к выбору методов и средств защиты планеты.

При этом учёный подчеркнул, что на нынешней орбите Апофис не представляет угрозы для планеты. Не исключено, что под воздействием гравитации орбита изменится, но вероятность этого крайне невелика.