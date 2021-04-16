В РФ взялись за создание съедобной вакцины от COVID-19

Автор идеи создания мукозальной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов
объяснил, что особенностью этого препарата является как простейший способ введения (выпить необходимую дозу), так и принцип формирования антител. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке — «воротах» инфекции — «формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)».