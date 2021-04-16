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Ученые рассказали, чем грозит дефицит витамина D

Вечерняя Москва
29 минут назад
Витамин D отвечает за множество жизненно-важных процессов, которые протекают в организме. В частности, его достаточный уровень обеспечивает человека хорошим иммунитетом. Частые простуды, ангины, кашель, а также молочница могут быть следствием дефицита данного витамина. Об этом сообщили американские ученые.
Чем грозит дефицит витамина D?
Фото: pixabay.compixabay.com
Кроме того, на недостаток витамина D могут указывать проблемы с кожей: акне, экземы, раздражения, псориаз и плохое заживление ран. Из очевидных симптомов недостатка «солнечного» витамина ученые отметили заметное поредение волос.
По словам специалистов, более серьезным последствием недостатка этого витамина является развитие различных видов онкологии. Также становятся высокими риски развития диабета, депрессии, эндометриоза, детского рахита и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые назвали лучшим источником натурального витамина D жирную морскую рыбу. Так, регулярное употребление блюд из скумбрии, лосося, селедки, карпа, угря и нерки может обеспечить организм достаточным запасом этого витамина даже при отсутствии солнечного света.
Рекордсменом по содержанию витамина D является печень трески. Кроме того, этот продукт считается еще и одним из лучших источников витамина А, необходимого для здоровья зрения и кожи.
Отличным, но не бюджетным вариантом может стать и натуральная черная и красная икра. В ней содержится целый комплекс витаминов группы В, включая В12, а также много фосфора и селена.
Другим источником данного витамина являются яйца, а точнее яичные желтки. Лучшим выбором будут перепелиные или яйца цесарки. Однако и куриные желтки имеют высокое содержание витамина D, а также витамин А, Е, В12, фосфор, повышенное количество В4 и селена, сообщается на портале National Library of Medicine.
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