В России изобрели беспохмельную водку

Как сообщает Mash Siberia, в новосибирском Академгородке двое ученых в поисках лекарства от диабета случайно открыли алкогольный напиток мечты, передает ИА DEITA.RU.
Николай Баранов
и Оксана Афанасьева
работали над лекарством на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Препарат предназначался для диабетиков.
В ходе эксперимента специалисты добавляли олигосахариды (вид полимерных углеводов, которые играют важную роль в организме, формируя здоровую микрофлору кишечника), выделенные из ягеля в различные жидкости, в том числе и в водку.
В итоге получилось любопытно: водка сохранила крепость, но потеряла вредные свойства, а постинтоксикационный эффект (известный каждому русскому как похмелье) уменьшился в целых 20 раз, то есть, по сути, исчез.
Ученые, однако, пока не хотят сосредотачиваться на этом измерении своего открытия, а все-таки желают довести опыты до конца и создать лекарство для диабетиков. Ягель для этого, как они считают, самое подходящее сырье. Лишайник известен своим выраженным антиоксидантным эффектом: улучшение проницаемости клеточных мембран в результате его употребления позволяет снизить уровень глюкозы в крови людей с сахарным диабетом.