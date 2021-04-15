В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В России изобрели беспохмельную водку

Deita.ru
1 час назад
Как сообщает Mash Siberia, в новосибирском Академгородке двое ученых в поисках лекарства от диабета случайно открыли алкогольный напиток мечты, передает ИА DEITA.RU.
В России изобрели беспохмельную водку
Фото: Deita.ruDeita.ru
Николай Баранов и Оксана Афанасьева работали над лекарством на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Препарат предназначался для диабетиков.
В ходе эксперимента специалисты добавляли олигосахариды (вид полимерных углеводов, которые играют важную роль в организме, формируя здоровую микрофлору кишечника), выделенные из ягеля в различные жидкости, в том числе и в водку.
В итоге получилось любопытно: водка сохранила крепость, но потеряла вредные свойства, а постинтоксикационный эффект (известный каждому русскому как похмелье) уменьшился в целых 20 раз, то есть, по сути, исчез.
Ученые, однако, пока не хотят сосредотачиваться на этом измерении своего открытия, а все-таки желают довести опыты до конца и создать лекарство для диабетиков. Ягель для этого, как они считают, самое подходящее сырье. Лишайник известен своим выраженным антиоксидантным эффектом: улучшение проницаемости клеточных мембран в результате его употребления позволяет снизить уровень глюкозы в крови людей с сахарным диабетом.
Наука и техника,Оксана Афанасьева,Николай Баранов,РИА "Дейта",Россия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители