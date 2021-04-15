В России изобрели беспохмельную водку

Как сообщает Mash Siberia, в новосибирском Академгородке двое ученых в поисках лекарства от диабета случайно открыли алкогольный напиток мечты, передает ИА DEITA.RU.

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Николай Баранов и Оксана Афанасьева работали над лекарством на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Препарат предназначался для диабетиков.

В ходе эксперимента специалисты добавляли олигосахариды (вид полимерных углеводов, которые играют важную роль в организме, формируя здоровую микрофлору кишечника), выделенные из ягеля в различные жидкости, в том числе и в водку.

В итоге получилось любопытно: водка сохранила крепость, но потеряла вредные свойства, а постинтоксикационный эффект (известный каждому русскому как похмелье) уменьшился в целых 20 раз, то есть, по сути, исчез.